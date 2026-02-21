Aydın'da gök gürültülü sağanak alarmı: Sel ve su baskınlarına dikkat

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 07.00 ile 12.00 arasında geçerli olması beklenen yağışların, il genelinde kuvvetli şekilde görüleceği bildirildi.

Yapılan açıklamada "İzmir radar verileri ve yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın il

genelinde meydana gelen yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.