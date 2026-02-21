İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da gök gürültülü sağanak alarmı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Güncel

Aydın'da gök gürültülü sağanak alarmı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Aydın'da bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Aydın'da gök gürültülü sağanak alarmı: Sel ve su baskınlarına dikkat
ABONE OL

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 07.00 ile 12.00 arasında geçerli olması beklenen yağışların, il genelinde kuvvetli şekilde görüleceği bildirildi.

Yapılan açıklamada "İzmir radar verileri ve yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın il

genelinde meydana gelen yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.