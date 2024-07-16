Aydın'da kağıt fabrikası 5 gündür yanıyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan yangına müdahale eden ekipler güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde müdahale edildi.

'HORTUMLAR NEDENİYLE ALEVLER BÜYÜDÜ'

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri, içten içe yanan kağıtları söndürmek için yoğun mücadele verilirken, alevler fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı. Yangına 23 ilden gelen takviye ekipler ile toplam 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personelle karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın yerleşim yerlerine kül yağdığı belirtildi.