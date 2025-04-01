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Aydın'da kahreden olay: 19 yaşındaki Musa'nın cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki Musa Kazım Zeybek, dedesi tarafından apartmanın çatısında ölü bulundu. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA1 Nisan 2025 Salı 22:25 - Güncelleme:
Aydın'da kahreden olay: 19 yaşındaki Musa'nın cesedi bulundu
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Olay, Çapahasan Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin İzmir'e bayram ziyaretine gittiği torunu Musa Kazım Zeybek'in (19) yanına uğrayan dedesi, torununu evde bulamayınca apartman içerisinde aramaya başladı. Çatıya çıkan dede torununu ölü halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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