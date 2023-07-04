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  • Aydın'da ''milli parkta rüşvet'' iddialarına ilişkin 28 kişi yakalandı
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Aydın'da ''milli parkta rüşvet'' iddialarına ilişkin 28 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli park arazisinin bazı bölümlerinin rüşvet karşılığında kullandırıldığı iddiaları üzerine 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Aydın'da ''milli parkta rüşvet'' iddialarına ilişkin 28 kişi yakalandı
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Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda "rüşvet" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü'nde görevli 5 kişinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.

Müdürlükte görevli şüphelilerin, rüşvet karşılığında milli park sınırlarındaki Eski Doğanbey Mahallesi'nde izinsiz şekilde su kuyusu açılmasına, bazı arıcıların izin verilmeyen noktalara kovan koymasına göz yumdukları öne sürüldü.

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