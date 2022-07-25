Aydın'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk etapta yapılan incelemelere göre, 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol alınmasında güçlük çekildiğini aktaran Aksoy, "Şu anda tahminen 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Yangını kontrol altına alabilmiş değiliz. Gece görüşlü 3 helikopterin de hazırlıkları yapılıyor. Kısa bir süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Temennimiz yangını kontrol altına almak ve zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek, yeniden ormanlık vasfına kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Yamaç Mahallesi'nde de tedbir amaçlı insan ve hayvan tahliyesinin yapılması için araçların bekletildiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Yangın şu an için bu bölgede risk oluşturmuyor ancak rüzgar farklılaşır, ani şiddetli rüzgar çıkabilirse tedbir olarak arkadaşlarımız burada süreci takip edecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgi, gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın bir miktar daha azalacağı, sabah saatlerinde de daha stabil olacağı yönünde. Temennimiz de o süreç içerisinde tamamen yangını kontrol altına alabilmek."

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da ilk andan itibaren yangın bölgesinde olduklarını, yoğun şekilde civarda çalışmaların sürdüğümü ifade etti.

GECE GÖRÜŞLÜ 5 HELİKOPTER MÜCADELE EDECEK

Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Argavlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. İlk defa Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında görev yapan gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri, Söke yangınında da müdahaleye başladı. Gece saatlerinde ormanlık alanlardaki alevlere su atmaya başlayan helikopterler, kara ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırıyor. Yangına gece boyunca beş adet gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterlerinin müdahale edeceği öğrenildi.