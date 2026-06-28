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Aydın'da otluk alanda yangın: Binlerce arı telef oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın 20 arı kovanına sıçradı ve binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi Fahri Özcan, olay öncesi bir motorun gelip gittiğini duyduğunu belirterek yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia etti ve faillerin bulunmasını istedi.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Aydın'da otluk alanda yangın: Binlerce arı telef oldu
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir arıcının geçim kaynağını kül etti. 20 kovandaki binlerce arı alevlerin içinde telef olurken, kovan sahibi Fahri Özcan olay öncesi duyduğu motor sesinin ardından başlayan yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürdü. Özcan, faillerin bir an önce yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

İNCİRLİOVA'DA 20 KOVAN ALEVLERE TESLİM OLDU

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın, büyüyerek 20 arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Binlerce arının telef olduğu yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

"MOTORLA GELİP KOVANLARIMI CAYIR CAYIR YAKTILAR"

Arı kovanlarının sahibi Fahri Özcan, otların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tutuşturulduğunu iddia etti. Sabah saatlerinde kovanlarının bakımını yapmak için araziye gittiğini ifade eden Özcan, "Ben arı kovanlarımının bakımını yapıyordum. O esnada bir motorun geldiğini duydum ama bölgede başka arazi sahipleridir diye düşündüğüm için gidip bakmadım. Daha sonra motorun gittiğini ve ardından bir cayırtı sesi duydum. Gidip baktığımda otlar tutuşmuş ve alevler iki insan boyuna ulaşmıştı. Hemen 112'yi aradım ve durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar yangın yayıldı ve kovanlarımı tutuşturdu. 20 kovanım zarar gördü, arılarım telef oldu. Bunu yapanların biran önce bulunmasını istiyorum. Resmen 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar" dedi.

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