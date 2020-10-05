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Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 15:14
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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 35 FN 953 plakalı otomobil sürücüsü B.A. (31) ters şeritten gelen Ali Akkaya’nın kullandığı 09 NP 518 plakalı motosiklet ile karşılaştı. Otomobil sürücüsü B.A. motosiklet sürücüsüne çarpmamak için aracı kaldırıma sürmesine rağmen, kazadan kaçamadı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne anında müdahalede bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan motosiklet ile otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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