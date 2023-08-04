İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9908
  • EURO
    29,552
  • ALTIN
    1677.62
  • BIST100
    7228.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da pamuk tarlalarında zararlı yeşilkurt yoğunluğuna rastlandı
Güncel

Aydın'da pamuk tarlalarında zararlı yeşilkurt yoğunluğuna rastlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla tarlalara asılan monitör tuzakların haftalık kontrolü gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde pamukta dökülmeye sebep olan yeşilkurt ve yaprak piresi zararlıları tespit edildi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Aydın'da pamuk tarlalarında zararlı yeşilkurt yoğunluğuna rastlandı
ABONE OL

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarındaki haftalık kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla astığı monitör tuzakları kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından bazı bölgelerde yeşilkurt ve yaprak pireleri görüldü. Pamukta dökülmelere yol açan bu zararlılar ile mücadele edilmesine dikkat çeken ilçe tarım yetkilileri, pamuk üreticilerini arazi taramalarını yaptırma çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz pamuk alanlarında haftalık tuzak sayımı ve arazi kontrolü yapıldı. Pamuk alanlarında yeşilkurt ve yaprak pireleri zararlıları kimi bölgelerde yoğunluk gösterdiği görüldü. Üreticilerimizin arazilerinde kontrollerini yapmaları önerildi" ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.