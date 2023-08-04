Aydın'da pamuk tarlalarında zararlı yeşilkurt yoğunluğuna rastlandı

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarındaki haftalık kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla astığı monitör tuzakları kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından bazı bölgelerde yeşilkurt ve yaprak pireleri görüldü. Pamukta dökülmelere yol açan bu zararlılar ile mücadele edilmesine dikkat çeken ilçe tarım yetkilileri, pamuk üreticilerini arazi taramalarını yaptırma çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz pamuk alanlarında haftalık tuzak sayımı ve arazi kontrolü yapıldı. Pamuk alanlarında yeşilkurt ve yaprak pireleri zararlıları kimi bölgelerde yoğunluk gösterdiği görüldü. Üreticilerimizin arazilerinde kontrollerini yapmaları önerildi" ifadeleri yer aldı.