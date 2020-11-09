Aydın'da park kavgası kanlı bitti: 1 ölü

DHA 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:46

Olay, dün 22.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki incir işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Karagözoğlu ile 2 arkadaşı, park ettikleri otomobilde alkol almaya başladı. Bir süre sonra işletmenin yetkilisi Ekrem K., girişi kapattıkları için Karagözoğlu'ndan aracı çekmelerini istedi. Karagözoğlu ve arkadaşları ile Ekrem K., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ekrem K., belindeki tabancasını çıkarıp, Karagözoğlu'na ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Karagözoğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karagözoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından Ekrem K.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.