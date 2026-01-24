İSTANBUL 12°C / 8°C
  Aydın'da sağlıkta güçlü adım: 11 yeni tesis vatandaşın hizmetinde
Güncel

Aydın'da sağlıkta güçlü adım: 11 yeni tesis vatandaşın hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aydın'da hizmete sunulan 11 yeni sağlık tesisinin, “vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı” hedefinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 21:20
Aydın'da sağlıkta güçlü adım: 11 yeni tesis vatandaşın hizmetinde
Duran, NSosyal hesabından Aydın'da hizmete sunulan 11 yeni sağlık tesisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür. Geleceği bugünden inşa eden, modern, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini merkeze alan bu yatırımların Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

