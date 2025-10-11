İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

Aydın'da silahlı dehşet: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 00:57
Aydın'da silahlı dehşet: Apar topar hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.S.C. (22) ve U.K. (23), M.A'yı 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmek istedi.

Otomobile binmemek için direnen M.A, tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, Kemer Mahallesi'ndeki boş arazide terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

  • aydın
  • silahlı saldırı
  • yaralı

