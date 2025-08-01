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Aydın'da skandal! Çocuk doktoru annesiyle anlaşıp doğan bebeği evlat edindi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, görev yaptığı hastanede doğum yapan bir kadının bebeğini usulsüzce evlat edindiği öne sürülen doktor gözaltına alındı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Aydın'da skandal! Çocuk doktoru annesiyle anlaşıp doğan bebeği evlat edindi
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Alınan bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan Ş.D.E. (57) 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K'nin bebeğini sahiplenmek istedi.

Anneyle konuşan Ş.D.E. bebeği doğumdan sonra aldı. Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşüren doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.

ÇOCUĞU ANNESİNDEN ALDI

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ş.D.E'yi görevden uzaklaştırdı.

  • doğum doktoru
  • evlat edinme skandalı
  • Kuşadası hastane

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