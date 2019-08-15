Takibe alınmıştı! Tam 37 yavru doğurdu

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Kirazlı Mahallesi'nde tarımla uğraşan ve bahçesindeki evde yaşayan Numan-Serhat Şakar çifti evlerinin banyosunda bir akrep fark etti. Akrebi öldürmeyip evden uzakta doğal ortama bırakmak için maşa ile bir kavanozun içine koyan Şakar ailesi, sabah uyandıklarında akrebin 37 tane yavru doğurduğunu görünce durumu Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Bir batında 37 yavru doğuran akrep doğurduğu yavru akreplerle birlikte evden uzak bir yere bırakıldı.

Her ne kadar zararlı olarak bilinse de akreplerin de tabiatın dengesinin korunması bakımından önemli görevleri olduğunu belirten EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, “Organik üretimlerde sebze ve meyvelerde larva ile en iyi mücadele eden canlılardan biri de akrepler. İlaçsız bir tarım için tabiatta yaşayan her canlının bir görevi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayvanların öldürülmemesi gerek” diye konuştu.