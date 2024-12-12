Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Köşk ilçesi Gündoğan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kümüle Mevkii'ndeki bahçesinden dönmekte olduğu öğrenilen ve Ilıdağ Köyü'nde yaşayan Hüdaverdi Öz (58), henüz bilinmeyen bir nedenle Gündoğan Köyü girişindeki rampada kaza yaptı.

Hakimiyeti kaybolan traktörün devrilmesi sonucu Hüdaverdi Öz traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, Hüdaverdi Öz'ün ani ölümü sevenlerini üzdü.