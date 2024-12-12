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Güncel

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde bahçeden dönen 58 yaşındaki şahıs devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

IHA12 Aralık 2024 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Olay, Köşk ilçesi Gündoğan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kümüle Mevkii'ndeki bahçesinden dönmekte olduğu öğrenilen ve Ilıdağ Köyü'nde yaşayan Hüdaverdi Öz (58), henüz bilinmeyen bir nedenle Gündoğan Köyü girişindeki rampada kaza yaptı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hakimiyeti kaybolan traktörün devrilmesi sonucu Hüdaverdi Öz traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, Hüdaverdi Öz'ün ani ölümü sevenlerini üzdü.

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