Aydın'da yolcu otobüsü kazası: Can kaybı ve yaralı var

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 79 yaşındaki Halil Fidan olay yerinde hayatını kaybetti.

F.S'nin (45) kullandığı Ben Turizm'e ait 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde A.B. yönetimindeki 09 Z 0548 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki yolcu Halil Fidan'ın (79) kaza yerinde hayatı kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu M.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.