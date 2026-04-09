Güncel

Aydın'da yolcu otobüsü kazası: Can kaybı ve yaralı var

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Aydın-Denizli kara yolu üzerinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 79 yaşındaki Halil Fidan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 79 yaşındaki Halil Fidan olay yerinde hayatını kaybetti.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS FESLEK MAHALLESİ GİRİŞİNDE ÇARPIŞTI

F.S'nin (45) kullandığı Ben Turizm'e ait 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde A.B. yönetimindeki 09 Z 0548 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

79 YAŞINDAKİ HALİL FİDAN KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Minibüsteki yolcu Halil Fidan'ın (79) kaza yerinde hayatı kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu M.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Buharkent kaza
  • Aydın-Denizli kara yolu
  • Halil Fidan
  • trafik kazası
  • yolcu otobüsü kazası

