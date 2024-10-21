İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2703
  • EURO
    37,1622
  • ALTIN
    3002.61
  • BIST100
    8659.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 2 kişi yakalandı
Güncel

Aydın'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 2 kişi yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle iki kişiyi yakaladı.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
Aydın'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 2 kişi yakalandı
ABONE OL

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler Zafer Mahallesi'ndeki B.S. ve İncirliova ilçesindeki K.G. isimli şüpheli şahısları takibe alan narkotik ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; B.S.'nin evinden 37 parça halinde toplam 365 gram skunk, 33 adet sentetik ecza, K.G.'nin evinden ise 50 gram metamfetamin ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • uyuşturucu operasyonu
  • günaydın
  • aydın il emniyet müdürlüğü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.