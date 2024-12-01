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Aydın'da zincirleme kaza: 5 araç, 7 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde 5 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 21:21 - Güncelleme:
Aydın'da zincirleme kaza: 5 araç, 7 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Y.İ. (32) idaresindeki 09 DB 612 plakalı çöp kamyonu Mavişehir Mahallesi'nde ışıklarda bekleyen A.İ.T. (35) yönetimindeki 09 AOF 026 plakalı otomobil, A.Y'nin (33) sürdüğü 06 DCU 780 hafif ticari araç, N.Y'nin (33) kullandığı 48 YF 071 plakalı otomobil ve M.S.K. (39) idaresindeki 09 AEU 051 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç ile 2 otomobilin sürücüsü, otomobillerde yolcu konumunda bulunan H.K.K. (6), Z.K. (9), E.K.Y. (34) ve Z.İ.Y. (2) yaralandı.

Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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