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Güncel

Aydın'daki büyük yangın 6. gününde kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasının açık depolama alanında 12 Temmuz'da başlayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Aydın'daki büyük yangın 6. gününde kontrol altında
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Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında 6. gün geride kaldı.

İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

- YANGININ ÇIKIŞI VE MÜDAHALE SÜRECİ

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da saat 17.00'de yangın çıkmış, rüzgarla büyüyen yangına 23 ilden takviye ekip sevk edilmişti.

240 dönüm alanda etkili olan ve 140 bin ton kağıdın alevlere teslim olduğu yangın dün kısmen kontrol altına alınmıştı.

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