Aydın'daki büyük yangın 6. gününde kontrol altında

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında 6. gün geride kaldı.

İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

- YANGININ ÇIKIŞI VE MÜDAHALE SÜRECİ



Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da saat 17.00'de yangın çıkmış, rüzgarla büyüyen yangına 23 ilden takviye ekip sevk edilmişti.

240 dönüm alanda etkili olan ve 140 bin ton kağıdın alevlere teslim olduğu yangın dün kısmen kontrol altına alınmıştı.