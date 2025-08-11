İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangını havadan ve karadan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

IHA11 Ağustos 2025 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Yangın, kırsal Dağyeni Mahallesi yakınlarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale etti. Yangın söndürme uçak ve helikopterleri de sortileri ile havadan destek verdi. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleler sonucunda alevlerin önü yerleşim yerleri ve blok ormanlık alana ulaşmadan kesildi.

KAYMAKAM DOĞRU YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru Dağyeni Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek yangınla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulundu. Kaymakam Doğru, yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Doğru, ayrıca vatandaşların yangın riski taşıyan alanlarda dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyerek herhangi bir yangın veya duman fark ettiklerinde ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

  • orman yangını kontrolü
  • hızlı müdahale
  • Germencik yangını

