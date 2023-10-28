Aydın'daki Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar sürüyor

Söke Belediye Meclis Salonundaki toplantıda bir konuşma yapan Priene Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Hakan Mert, Priene'nin UNESCO Dünya Mirası'na girmesi için çalışmaların geçen yıldan beri devam ettiğini söyledi.

Söke Kaymakam Ali Akça da ilçedeki tüm aktörlerle birlikte bu yolun yürünmesi gerektiğini, Cumhuriyet'in 100. yılında böylesi bir başlangıca imza atmalarının önemli olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Şehnaz Eraslan ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek için listenin önemi, adaylık dosyasının nasıl hazırlandığı, alan yönetiminin oluşturulması, yönetim ve ilgili kurulların oluşturmasıyla ilgili sunum yaptı.