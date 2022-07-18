Aydın'daki yangının bilançosu belli oldu

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Kuşadası yolu Ağaçlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda yer ekibi, 4 uçak ve 6 helikopter yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın hasar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

