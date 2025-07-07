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Güncel

Aydın'dan acı haber! 3 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki Umut Eymen Sakarya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Aydın'dan acı haber! 3 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı
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Olay, dün akşam saatlerinde Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Sakarya (35) 09 AOE 474 plakalı traktör ile tarlada geri manevra yaptığı sırada oğlu Umut Eymen Sakarya'yı (3) görmedi. Traktörün altında kalan minkn çocuk ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MİNİK UMUT YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulans ile Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen minik umut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Umut'un ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

  • Umut Eymen Sakarya
  • Bozdoğan
  • Traktör kazası

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