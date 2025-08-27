İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Aydın'dan kentsel dönüşüm hız kazandı: Bakan Kurum'dan “afetlere hazırlıklı şehir” vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'daki kentsel dönüşüm projeleri ve şehirdeki riskli yapı stoku üzerine yerel yöneticilerle kapsamlı bir toplantı yaptı. Bakan Kurum, “Şehrimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz” dedi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:04
Aydın'dan kentsel dönüşüm hız kazandı: Bakan Kurum'dan "afetlere hazırlıklı şehir" vurgusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakan Kurum, Bakanlık'ta gerçekleştirilen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere Aydın'da sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve ilgili bürokratlar da bulundu.

