Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçak sigara operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik koordineli çalışmalar sürüyor. Efeler ilçesinde B.D. isimli şüphelinin işyerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette, 480 paket farklı markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 55 bin 720 adet tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 400 adet boş makaron, 67 adet elektronik sigara, 125 adet elektronik sigara solisyonu, 500 adet makaron kutularından kesilmiş bandrol ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.