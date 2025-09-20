İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı açılışa gün sayıyor
Güncel

Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı açılışa gün sayıyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, açılış sürecine ilişkin çalışmaları yerinde incelemek üzere bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nde değerlendirmelerde bulundu. Şehir Hastanesi, sağlık alanında Aydın'ın en büyük yatırımı olma özelliği taşıyor.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı açılışa gün sayıyor
ABONE OL

Sağlık alanında Aydın'ın en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyan Aydın Şehir Hastanesi'nin açılış süreci, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek tarafından yerinde değerlendirildi.

Toplam bin 300 yatak kapasitesi ile inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi, yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ameliyathaneler, poliklinik alanları ve görüntüleme merkezleri ile birlikte birçok özellikli tıbbi ve teknik birimi bünyesinde barındırıyor. Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek, hastane sahasında yaptığı incelemelerde yürütülen çalışmalar hakkında Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açılış sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, hastanenin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması için yapılan hazırlıklar değerlendirildi. Ziyarette Şimşek'e, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yüklenici firma temsilcileri, Aydın Şehir Hastanesi Başhekim Vekili ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, ilgili başkan yardımcıları ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Aydın Şehir Hastanesi'nin en kısa sürede hizmete açılması için tüm birimlerin koordineli şekilde özverili bir çalışma yürüttüğü vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.