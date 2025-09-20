Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı açılışa gün sayıyor

Sağlık alanında Aydın'ın en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyan Aydın Şehir Hastanesi'nin açılış süreci, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek tarafından yerinde değerlendirildi.

Toplam bin 300 yatak kapasitesi ile inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi, yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ameliyathaneler, poliklinik alanları ve görüntüleme merkezleri ile birlikte birçok özellikli tıbbi ve teknik birimi bünyesinde barındırıyor. Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek, hastane sahasında yaptığı incelemelerde yürütülen çalışmalar hakkında Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açılış sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, hastanenin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması için yapılan hazırlıklar değerlendirildi. Ziyarette Şimşek'e, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yüklenici firma temsilcileri, Aydın Şehir Hastanesi Başhekim Vekili ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, ilgili başkan yardımcıları ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Aydın Şehir Hastanesi'nin en kısa sürede hizmete açılması için tüm birimlerin koordineli şekilde özverili bir çalışma yürüttüğü vurgulandı.