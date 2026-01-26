İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3839
  • EURO
    51,4276
  • ALTIN
    7098.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi
Güncel

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Hatay'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden 7 aylık Ece bebeğin can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi
ABONE OL

Kaza, 25 Ocak tarihinde gece saatlerinde Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 7 aylık bebekleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek Ece Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla attığı anlar yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.