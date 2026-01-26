Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kaza, 25 Ocak tarihinde gece saatlerinde Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 7 aylık bebekleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek Ece Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla attığı anlar yer aldı.