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Aydınlatma direğini çalıp ahır inşaatında kullanılmışlar

Ardahan'da çalınan aydınlatma direği ile kablolarının ahır inşaatında kullandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ş.G, jandarmadaki işlemleri sonrası Ardahan Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA16 Ekim 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:34
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Kent merkezine bağlı Çalabaş köyünün yayla bölgesinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki demir aydınlatma direği ile elektrik iletim kablolarının çalındığını fark eden köylüler, durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarmanın çalışması sonucu aydınlatma direği ile kabloların yakındaki Hacıali köyüne götürüldüğü belirlendi.

Bu tespit üzerine köyde araştırma yapan jandarma, çalınan malzemenin Ş.G. tarafından ahır inşaatında kullanıldığını saptadı.

Gözaltına alınan Ş.G, jandarmadaki işlemleri sonrası Ardahan Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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