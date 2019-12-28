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Aydınus’tan 2 kırmızı kart

Beşiktaş-G.Birliği maçını yöneten Fırat Aydınus 11’de Nadir Çiftçi’ye önce itirazdan sarı kart gösterdi, sonra küfürden attı; 35’te ise Yasin Pehlivan’a, Ljajic’e sert girdiği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Star Spor28.12.2019  00:07 - Güncelleme: 28.12.2019  08:00


SÜPER Lig’de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında Vodafone Park’ta oynanan 17. haftanın açılış maçının ilk yarısına hakem Fırat Aydınus’un kararları damga vurdu. Aydınus, 11. dakikada Vida’nın yaptığı faulü vermedi, itiraz eden Nadir Çiftçi’ye sarı kart gösterdi. G.Birliğili futbolcu, oyun başladıktan sonra küfür edince hakem tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Aydınus 35’te ise Adem Ljajic’e yaptığı sert faul sonrası VAR uyarısıyla Yasin Pehlivan’a kırmızı kart çıkardı. Beşiktaş taraftarı, “Aydınus, eyyam yapma” diye bağırdı.

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