Aydınus’tan 2 kırmızı kart

Star Spor 28.12.2019 00:07 - Güncelleme: 28.12.2019 08:00





SÜPER Lig’de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında Vodafone Park’ta oynanan 17. haftanın açılış maçının ilk yarısına hakem Fırat Aydınus’un kararları damga vurdu. Aydınus, 11. dakikada Vida’nın yaptığı faulü vermedi, itiraz eden Nadir Çiftçi’ye sarı kart gösterdi. G.Birliğili futbolcu, oyun başladıktan sonra küfür edince hakem tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Aydınus 35’te ise Adem Ljajic’e yaptığı sert faul sonrası VAR uyarısıyla Yasin Pehlivan’a kırmızı kart çıkardı. Beşiktaş taraftarı, “Aydınus, eyyam yapma” diye bağırdı.

