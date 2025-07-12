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Aydos Ormanı'ndaki yangın söndürüldü

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Aydos Ormanı'ndaki yangın söndürüldü
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Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Müdahale sırasında ormanlık alanın yakınlarında ikamet eden bazı vatandaşlar ekiplere destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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