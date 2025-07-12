Aydos Ormanı'ndaki yangın söndürüldü

Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Müdahale sırasında ormanlık alanın yakınlarında ikamet eden bazı vatandaşlar ekiplere destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.