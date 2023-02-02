Ayetli, hadisli cuma mesajları! En güzel, yeni, resimli cuma mesajları 2023

Cuma mesajları, her hafta sevdiklerine mesaj gönderenler tarafından paylaşılmaya başlandı. Bu mübarek günün sevincini yaşayan Müslümanlar yakınlarına resimli, yazılı çok güzel cuma mesajları göndermeye başladılar. Özellikle Ayetli ve Hadisli cuma mesajları, bu günün en çok paylaşılan gönderileri arasında yer alıyor. İşte Resimli, yazılı, Ayetli ve Hadisli çok güzel cuma mesajları 2023...

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Müslümanlar için çok kıymetli olan bu özel günde yakınlarına 'hayırlı cumalar' dileklerini sunmak isteyenler için Ayetli ve Hadisli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte cumanızı güzelleştirecek en güzel Ayetli ve Hadisli cuma mesajları ile Resimli ve yazılı çok güzel cuma mesajları...

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: Allah'm, Senden bana teslim olmuş bir kalb ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. (Tirmizi) Hayırlı Cumalar...

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. " (Müslim, Cuma 17, 18)

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Hayırlı cumalar dilerim.

"De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan, 77)

"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd,13/28) Hayırlı Cumalar.

Ey iman Edenler! Sabır ve namaz, dua ile Allah'tan dua isteyin. Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara – 153) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap..." (Tirmizî, "De'avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed'ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381) Hayırlı cumalar.

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. ( Enbiya suresi, 87) Cumanız mübarek olsun!

Eğer dünyada ve âhirette, Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, İçine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. | Nur Suresi-14 | Cumanız mübarek olsun.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

"Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir." (Tirmizî, Cum'a, 2)

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

"Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

"Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere çok yakındır." (Araf Suresi:56. Ayet.)