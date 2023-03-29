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Ayhan Bilgen: HDP'liler cebini dolduruyor

Eski HDP'li Ayhan Bilgen, Doğubeyazıt Belediyesi'nin HDP'li 2 başkanının yolsuzlukla anıldığını söyledi. HDP'yi ve Demirtaş'ı 'cep doldurma' ile suçlayan Bilgen, 'Partide hiçbir şey şeffaf değil.' dedi.

29 Mart 2023 Çarşamba 12:04 - Güncelleme:
Ayhan Bilgen: HDP'liler cebini dolduruyor
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Eski HDP'li vekil Bilgen, HDP ve Demirtaş ile ilgili itiraflarda bulundu. Bilgen "Kapalı kapılar ardında toplum için yapılıyor gibi gözüken kişisel cep doldurma operasyonları yapılıyor" dedi.

Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı, eski HDP'li vekil Ayhan Bilgen Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili itiraflarda bulundu. Bilgen, "Doğu Beyazıt Belediyesi kaç dönemdir HDP'de? Ben kendimi bildim bileli, Kürt siyasetinde olduğumdan beri HDP'de. 4 belediye başkanından 2'si yolsuzlukla anılıyor; Bu normal bir şey mi? Halk bunu hak ediyor mu? 4 kişiden 2'sini yanlış mı seçtiniz?" dedi.

KARDEŞE İHALE ŞART

Eski partisinde hiçbir şeyin şeffaf bir şekilde yapılmadığını belirten Bilgen "Kapalı kapılar ardında toplumsal kaygılar için yapılıyor gibi gözüken kişisel cep doldurma operasyonları yapılıyor. Niye şeffaflık yok? Çünkü Diyarbakır Belediyesi'nden bazı siyasetçilerin kardeşlerinin ihale alması gerekiyor" dedi. Demirtaş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgen şunları anlattı: "HDP'nin uçak biletlerinin alındığı firmayı değiştirmeye 1 yıl boyunca MYK'nın gücü yetmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü uçak biletlerinin alındığı firma Selahattin Demirtaş'ın koruması tarafından kurulmuştu."

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