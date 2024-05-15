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  • Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 4 kamu görevlisi gözaltında
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 4 kamu görevlisi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Gizli tanık S.S'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 4 kamu görevlisi gözaltında
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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