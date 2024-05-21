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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser gözaltına alındı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 22:38 - Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

- GÖZALTINDAKİ 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K, delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

N.Ö.K, hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

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