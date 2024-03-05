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Güncel

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 21'i düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

DHA5 Mart 2024 Salı 14:41 - Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 21 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik olarak alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, gizli tanık beyanları ile tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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