“Ayın Tarihi” dergisinin 600. sayısı yayında

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Gönüller Arasındaki Köprü: Türk Mutfağı" başlıklı başyazısında, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve coğrafi birikimiyle oluşan gastronomi mirasını bir kamu diplomasisi unsuruna dönüştürdüğünü belirterek, sağlık, lezzet ve çeşitliliği bir sofrada buluşturabilen Türk mutfağının, farklı milletlerden, farklı dünyalardan insanların yoğun ilgisini çektiğini vurguluyor.

Türkiye'nin küresel boyutta barış ve istikrar odaklı proaktif bir dış politika yürüttüğünü belirten İletişim Başkanı Duran, gastrodiplomasinin de bu sürecin stratejik bir "yumuşak güç" unsuru olarak konumlandırıldığına ve bu alanda güçlü bir diplomasi dili oluşturulduğuna dikkat çekiyor.

İletişim Başkanı Duran başyazısında ayrıca, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla 2010 yılından itibaren başlatılan "Türk Mutfağı Kampanyası", "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı ve "Türk Mutfağı Haftası" gibi sistematik projeler ile Türkiye'nin bu alanda önemli bir mesafe katettiğini, böylece bir yandan kültürel miras ürünleri uluslararası düzeyde tescil edilirken, diğer yandan mutfak kültürü üzerinden farklı milletlerle doğrudan etkileşim kurularak dünya genelinde güçlü gönül köprüleri inşa edildiğini belirtiyor.

Derginin "Ayın Dosyası" bölümünde son yıllarda uluslararası kamu diplomasisinin yükselen başlıklarından biri hâline gelen "gastrodiplomasi" konusu mercek altına alınırken, Türkiye'de gastrodiplomasinin gelişimi, UNESCO tescilli gastronomi değerleri, coğrafi işaretli ürünler, dijital gastrodiplomasi uygulamaları ve uluslararası alandaki başarıları detaylı biçimde okuyuculara sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk mutfağının tanıtımında yürüttüğü öncü projelerin yanı sıra, himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin mutfaklardaki yansımalarına da yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmelerin kronolojik olarak sunulduğu "Türkiye" bölümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine, Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra FİFA Dünya Kupası'na katılmasına yer veriliyor. Spor/Röportaj kısmında millî futbolcu Kenan Yıldız ile yapılan röportaj sunulurken, "Vefa/Hatıra" bölümünde ise bilim dünyamızın değerli ismi, fizikçi Feza Gürsey anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin anlatıldığı "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

"Dünya" bölümünde dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberler yer alırken, "Belirsizlik Çağında Diplomasinin Adresi: 2026 Antalya Diplomasi Forumu" başlıklı yazı ile Antalya Diplomasi Forumu ile ilgili bir değerlendirme paylaşılıyor.

"Kültür ve Sanat" bölümünde bir asrı aşan yayın geleneğini geleceğe taşıyan "Ayın Tarihi" dergisinin 600. sayıya ulaşması vesilesiyle hazırlanan dosya sunuluyor. Bölümde ayrıca Seddülbahir Kalesi'nin uluslararası alanda aldığı altıncı ödüle yer verilirken, "Arşivden" kısmında ise 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk polis teşkilatından fotoğraflar okuyucuyla buluşuyor.

İletişim" bölümünde "İletişim Başkanlığı Antalya Diplomasi Forumu 2026'da", "Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler Paneli", "Muslim Impact Forum", "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma Konferansı"," 'İletişimin Yeni Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu' Eğitim Programları" başta olmak üzere iletişim alanında ay içerisinde gerçekleşen etkinlikler sunuluyor.

"Yayın" bölümünde ise İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye Yüzyılı'nın Sosyal Politikaları" ve "İklim Değişikliği ile Mücadele Kavramları Sözlüğü" eserleri tanıtılıyor.