22.01.2020 12:22 - Güncelleme: 22.01.2020 12:22

Aykut Enişte konusu nedir? Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında ilk kez bu akşam saat 20:00’da Star TV’de yayınlanacak. 2019 yılında vizyona giren Aykut Enişte filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgeatay oturuyor. Senaryosunu Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor. Aykut Enişte filmine dair tüm detaylar haberimizde..

AYKUT ENİŞTE KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aykut Enişte filminin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Ferdi Sancar, Mekin Sezer, Özlem Çakar, Selen Domaç, Güven Hokna yer alıyor.