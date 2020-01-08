08.01.2020 17:23 - Güncelleme: 08.01.2020 17:23

Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Ayla filmi ile birlikte Süleyman Astsubay ve Ayla hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ayla filminin gerçek hikayesi ne? Süleyman Astsubay gerçekte kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Süleyman Astsubay ya da sivil adıyla Süleyman Dilbirliği, Kore'de karşılaştığı ve sahiplendiği 5 yaşındaki kız çocuğunu Türkiye'ye getirmek istemesi ve bu uğurda yaşadığı manevi hissiyatlarıyla Türkiye'nin uzun süre konuştuğu isimler arasında yer aldı. Ayla filminin gerçek hikayesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

AYLA FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ NE?

1950 yılında Kore'ye gitmiş, 25 yaşında bir Türk genci Süleyman ile onun kanatları altına aldığı küçük bir Koreli kızın öyküsü bu. Süleyman, savaş alanında gidecek hiçbir yeri olmadığını öğrendiği çocuğu yanına alır.

Karla kaplı alanda soğukta büzülmüş bir halde bulur küçük kızı. Kimsesizdir, çünkü anne ve babası Çinliler tarafından öldürülmüştür. Türk askeri, bu sevimli kıza Ayla ismini verir. Ayla, çok geçmeden alışır Türk askerlerinin bulunduğu ortama.

Savaş sürerken tam bir buçuk yıl boyunca Ayla'yı yanından ayırmaz ve ona babalık yapar genç Süleyman. Ülkeden ayrılma vakti geldiğinde kızı olarak benimsediği Ayla'yı yanında götürmek ister Süleyman, ama şartlar izin vermez.

Ve aradan 60 yıl geçer. O Türk askeri, 85 yaşına geldiğinde, bu küçük kızın nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyor. Ayla'yı bulma umutları tükenirken 1 ay sonra güzel bir haber geliyor.

60 yıl... Koca bir 60 yılın ardından Süleyman, Kore hükûmetinin aracılığıyla ülkeye davet edilir. Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştür.

SÜLEYMAN ASTSUBAY GERÇEKTE KİMDİR?

Süleyman Dilbirliği, Türk emekli astsubay rütbesindeki asker. Kore Savaşı gazisidir. Savaş esnasında orada bulup sahiplendiği, ailesini savaşta kaybeden 5 yaşındaki Ayla ismini verdiği manevi kızıyla yaşadıkları 2017 yapımı Türk filmi Ayla'ya konu oldu.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olmuştu.

Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü. Süleyman Dilbirliği 7 Aralık 2017'de hayata gözlerini yumdu.