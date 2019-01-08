Ayla filminin konusu hikayesi nedir? Ayla filmindeki Süleyman Amca kim?

Ayla filmindeki Süleyman Amca kimdir? Ayla filminin hikayesi nedir? FOX ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte Ayla filminin konusu hikayesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ayla filmindeki Süleyman Amca’nın hayat hikayesi de merak ediliyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Ali Atay, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Ayla filmi Kore savaşında yaşanan gerçek bir olayı konu alıyor. Ayla dizisi bu akşam ekrana geliyor. Ayla, 2010 yılında Munhwa Broadcasting Corporation’da yayınlanan, Hwang Byunghun’un yönettiği Koreli Kızım Ayla (Ayla, My Korean Daughter) belgeselinde gösterilen Kim Eun-ja ve Süleyman Dilbirliği’nin gerçek hikâyesine dayanıyor. 2016’da Güney Kore’de gerçekleştirilen oyunculuk seçimlerinde, daha önce popüler Güney Kore televizyon dizisi Reply 1988’de Jin-ju rolünü oynayan çocuk oyuncu Kim Seol, genç Ayla rolü için seçildi.[9] Ko Eun-min genç Ayla’nın annesi rolüyle kadroya katıldı.Filmin yapımcılığını Mustafa Uslu ismi üstlendi.

AYLA FİLMİNİN KONUSU NE?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırdığında Birleşmiş Milletler’in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore’ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay’ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay “ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk” diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla’nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay’ın artık Türkiye’ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore’deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu’na başlar.

Ayla’yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye’ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla’yı Türkiye’ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore’de, Ankara Parkı’nda tekrar bir araya gelirler.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası eski Fenerbahçeli oyunculardan Memmet Hacıoğlu'dur. Babasına karşın İsmail koyu bir Galatasaraylıdır. Kardelen adında bir kız kardeşi vardır. Henüz 12 yaşında iken Dublaj yaparak para kazanmaya başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Orada iki sezon da tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir sezon hocaları Aydoğan Tamer ve Erdal Duman'ın kurdukları özel tiyatroda, ardından da yine Duman'ın kurduğu İstanbul Gençlik Tiyatrosu'nda oynadı.

Müjdat Gezen sanat Merkezi'nde okurken bir taraftan da reklamlarda seslendirme yapmaya başladı. "Bir İstanbul Masalı" dizisinde evin haylaz oğlu Ozan'ı oynarken Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Bölüm Başkanı Zeliha Berksoy'un 'Hem okul hem dizi aynı anda olmaz' sözü nedeniyle ilk sınıftan ayrılarak okulu bıraktı.

2002 yılında Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı senaryosunu Macit Koper ileÖmer Kavur'un hazırladığı "Karşılaşma" adlı sinema filminde İsmail HacıoğluOsman karakterini canlandırdı. Baş rollerde ise Uğur Polat, Lale Mansur, Çetin Tekindor ve Aytaç Arman oynadı. İsmail Hacıoğlu, bu film ile 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü aldı.

2003 yılında ""Bir İstanbul Masalı"" adlı dizide oynadı. Bu dizide Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap,Vahide Gördüm ve Altan Erkekli, Yasemin Çonka gibi oyuncularla birlikte yer aldı.

2007 yılında yönetmeni Ömer Vargı, senaristi Yavuz Turgul olan "Kabadayı" sinema filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin, Tarık Ünlüoğlu ile beraber oynadı.

2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmasına başlayan "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandırdı. Bu dizide eşi Vildan Ataseverve Alper Kul, Uğur Çavuşoğlu, Mazhar Alanson da rol almıştır.

İsmail Hacıoğlu, 10 Nisan 2010 tarihinde oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. 2014 yılında eşi ile beraber İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşti. 21 Ocak2015 tarihinde boşandılar.

İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde dansçı Duygu Kaya Kumarki ile evlendi.