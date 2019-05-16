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İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar? Aylık akbil kaç tl?

Öğrenciler, ‘Aylık akbil kaç tl? İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar?’ sorularına yanıt arıyor. İstanbul’da öğrenci aylık akbil indirimiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye’sinden son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Bununla birlikte Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç günü olan Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs günü için de önemli bir karar alındı. İBB Meclisi'nde, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı' da oy birliğiyle kabul edildi. Peki, Aylık akbil kaç tl? İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar? Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz mi? İşte haberimizin ayrıntıları…

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İstanbul’da öğrenci aylık akbil indirimiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye’sinden son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretlerinde indirim karar aldı. Ayrınca, İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" da oy birliğiyle kabul edildi. Peki, Aylık akbil kaç tl?  İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar? Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz mi? İşte haberimizin ayrıntıları…

AYLIK MAVİ KARTKAÇ TL OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" oy birliğiyle kabul edildi.

RAMAZAN BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olmasına ilişkin teklifi de oy birliği ile kabul etti.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında ele alınan raporda, Ramazan Bayramı münasebetiyle; halkın yapacağı akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirerek özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile daha önceki bayramlarda olduğu gibi ek seferler konularak toplu ulaşımın ücretsiz taşıma yapılmasının faydalı olacağı belirtildi.
 
Yapılan oylamada, toplu ulaşımın ücretsiz sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Belirtilen tarihler arasında vatandaşlar, İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel,  Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında hiçbir ücret ödemeden seyahat edebilecek. Daha önceki bayramlarda İstanbul'daki toplu ulaşım araçları Bayramlarda yüzde 50 indirimli olarak hizmet veriyordu.

 

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