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AYM Başkanı Arslan'dan Filistin'e taziye

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Gazze'de hayatını kaybedenler için Filistinli mevkidaşı Ali Muhanna'ya taziye ve desteklerini sundu.

AA20 Ekim 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
AYM Başkanı Arslan'dan Filistin'e taziye
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Anayasa Mahkemesi ve İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (İDAY) Başkanı Zühtü Arslan, Gazze'de meydana gelen olaylar nedeniyle Filistin Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı Ali Muhanna'ya taziye ve destek mesajlarını iletti.

Edinilen bilgiye göre, Arslan, Muhanna'ya mektup göndererek, Gazze'deki bir hastanenin 17 Ekim'de bombalanması nedeniyle meydana gelen can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bölgedeki insan hakları ihlallerini kınayan Arslan, olaydan etkilenen ailelere başsağlığı diledi ve Filistin halkına olan tam desteğini yineledi.

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