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  • AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
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AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
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Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında yerel mahkemece 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu ele aldı.

Atalay'ın avukatları, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvurunun görüşülmesini erteledi.

Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesinin başka güne bırakıldığı öğrenildi.

  • Can Atalay
  • Mahkeme kararı
  • Bireysel başvuru

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