Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ismi ve ambleminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla partinin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden hükümsüz kalması talebiyle AYM'ye başvurdu. Başvuruda, "Cumhuriyetçi Milletin Partisi" isminin kelime dizilişi ve çağrışım gücü bakımından seçmen nezdinde CHP ile bağ kurulmasına ve karıştırılmasına elverişli olduğu belirtildi. Ayrıca partinin ambleminde yer alan altı ok simgesinin CHP amblemini çağrıştırdığı belirtildi.

Cumhuriyetçi Milletin Partisi ise savunmasında, "millet" ve "halk" kavramlarının farklı anlamlar taşıdığını, "Millet Partisi" ibaresinin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ortak milli değerlere vurgu yapmak amacıyla tercih edildiğini belirtti. Parti ayrıca amblemindeki hilal, Türkiye haritası ve altı okun CHP'nin ambleminden belirgin şekilde farklı olduğunu, altı ok sembolünün yalnızca CHP'ye ait olmadığını savundu.

AYM, yaptığı incelemede Cumhuriyetçi Millet Partisi isminin CHP'nin ismiyle iltibas oluşturacak nitelikte olmadığına karar verdi.

Kararda, "Cumhuriyet" ve "Millet" kelimelerinin birden fazla siyasi parti tarafından kullanılmasının mümkün olduğu, bu ifadelerin tek bir siyasi partiye özgülenemeyeceği belirtildi. Mahkeme, bu gerekçelerle Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesi talebini oy birliğiyle reddetti.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin hükümsüz sayılmasına karar verdi.