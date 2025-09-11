İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2967
  • EURO
    48,414
  • ALTIN
    4819.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
Güncel

AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın 'tahliyesine yönelik tedbir talebini' reddetti.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
ABONE OL

Çalık'ın avukatları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, müvekkillerinin tahliyesine yönelik tedbir kararı verilmesi için AYM'ye başvurmuştu.

Alınan bilgiye göre, talebi değerlendiren Yüksek Mahkeme, talebin reddine karar verdi.

Başvurucunun daha önce yaşadığı sağlık problemlerinin "sağlık açısından tehlike arz eden hastalıklar" olduğu belirtilen kararda, bu nedenle sürekli takip altında tutulması gerektiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunun Çalık'a yönelik raporuna yer verilen kararda, cezaevinde tutulma koşullarının hijyen ve beslenme imkanları açısından yetersiz olmadığı ifade edildi.

Başvurucunun sağlık imkanlarından faydalanma açısından sorun yaşadığına dair hiçbir bilgi olmadığı vurgulanan kararda, 3 kişilik odada tek başına kalan Çalık'a gerektiği durumlarda hastaneye yatarak tedavi imkanının sağlandığı aktarıldı.

Mahkeme, Çalık'ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması kapsamında "gerekli önlemlerin alınması için tedbir kararı" verilmesine hükmetti.

  • Murat Çalık
  • tahliye

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.