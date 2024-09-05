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Güncel

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini tamamladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayarak, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini tamamladı
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Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.

Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

- 17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

  • Anayasa Mahkemesi
  • Sahipsiz Hayvanlar
  • Hayvanları Koruma Kanunu
  • Yürürlüğünün Durdurulması

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