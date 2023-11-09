AYM yargıya meydan okuyor! İşte aldığı tartışmalı kararlar

Gezi hükümlüsü Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerimde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Bunun üzerine Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Can Atalay'ın avukatları ise milletvekili seçilerek dokunulmazlığın kazanıldığını belirterek "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bireysel başvurunun ardından yapılan süreçte Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.

AYM ise tartışmalı bir karara imza atarak Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. Geçtiğimiz hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan dosya, mahkeme tarafından karara bağlanması için Yargıtay'a gönderdi. Bunun üzerine Yargıtay'dan beklenmedik bir hamle geldi. Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusunun ardından Anayasa Mahkemesinin verdiği skandal kararlar yeniden gündeme geldi. Bunların başında Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu reddetmesi yargı müessesesini dikkate almaması geldi. "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı veren Anaya Mahkemesi Can Atalay kararıyla da Anayasanın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.

FETÖ ÜYESİ MAHREM İMAMA TAZMİNAT ÖDETTİ

Bunların yanında FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen kabul edip FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü sayan AYM, haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.

DEMİRTAŞ'A DA HAK İHLALİ VERDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için de hak ihlali kararı veren AYM, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruda ise Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.

DARBE İMASINA 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' DEDİLER

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunurken, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini de istedi. Bunların yanında ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.