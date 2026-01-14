AYM'den CHP'nin logo itirazına ret

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin kullandığı isim ve amblemin, kendi partisinin isim ve amblemiyle benzer olduğunu öne sürerek AYM'ye başvurdu.

Bunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu savunulan başvuruda, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin kullandığı isim ve amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi talep edildi.

Başvuruyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından görüş istendi. Başsavcılığın görüşünde, siyasi partiler arasında isim ve amblem benzerliğinden bahsedebilmek için, isim ve amblemi benzediği iddia edilen siyasi partinin İçişleri Bakanlığına başvurarak tüzel kişilik kazanması ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi parti sicilinde kayıtlı bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Görüşte, siyasi parti sicil kayıtlarının incelenmesinde, Cumhuriyetçi Milletin Partisi isminde bir partinin bulunmadığının anlaşıldığı, bundan dolayı da görüş bildirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

"CHP, SİYASİ PARTİ SİCİLİNE KAYIT SONRASI YENİDEN BAŞVURABİLİR"

AYM, başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Kararda, siyasi partilerin isimleri, amblemleri ve rumuzlarının karışıklığa mahal verecek düzeyde birbirine benzerliği iddialarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince siyasi parti siciline kayıt önceliğine göre inceleme yapılacağı ve kanuna aykırılık tespiti halinde aykırılık teşkil eden isim, amblem ve rumuzların hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verileceği belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen görüşte, siyasi parti sicil kayıtlarında Cumhuriyetçi Milletin Partisi isminde bir partinin bulunmadığının bildirildiği aktarılan kararda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti sicilinde kayıtlı olmayan bir partinin ismi ve ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi talebinin bu aşamada incelenebilmesi ve bu talep hakkında karar verilebilmesine imkan bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, CHP'nin, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti siciline kaydı sonrasında aynı taleple yeniden başvuruda bulunabileceği bildirildi.