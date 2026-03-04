İSTANBUL 14°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
  • AYM'den siyasi parti mali denetim kararı Resmi Gazete'de
Güncel

AYM'den siyasi parti mali denetim kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 14 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Mart 2026 Çarşamba 13:33
AYM'den siyasi parti mali denetim kararı Resmi Gazete'de
Buna göre, Tuğra Partisinin 2021, Milli Mücadele Partisinin 2021-2022, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Huzur Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin 2022 yılı, Demokratik Bölgeler Partisi ile Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2022-2023 yılı kesin hesaplarının doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Öte yandan, Türk Birliği Partisinin 2023-2024, Ulusal Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Ayyıldız Partisinin 2023 yılı kesin hesap incelemeleri sonucunda mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme, hesap dışı gelir ve gider oluşturulmasının denetimi engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu gerekçelerle ilgili partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111. maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

