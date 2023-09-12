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AYM'den Yeniden Anavatan Partisi hakkında karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisinin siyasi partiler sicilinden kaldırılmasına karar verdi.

AA12 Eylül 2023 Salı 01:27 - Güncelleme:
AYM'den Yeniden Anavatan Partisi hakkında karar
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisinin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisinin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisinin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.

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