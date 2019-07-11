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Aymen Abdennour Kayserispor'da

İspanya'nın Valencia Kulübü, Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transferi konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

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İspanya'nın Valencia Kulübü, 29 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transferi konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.
 
Valencia Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Kayserispor ile varılan anlaşma gereği Aymen Abdennour'un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra futbolcunun Türk kulübünde forma giyeceği belirtildi.
 
Valencia'ya 2015'te gelen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdennour, 2017 yazında Fransa'nın Olympique Marsilya takımına kiralık olarak gitmişti.
 
Abdennour aynı zamanda Tunus Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
 

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