İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AYM'nin 13 yıllık karnesi: Bireysel başvuruda rekor sayı
Güncel

AYM'nin 13 yıllık karnesi: Bireysel başvuruda rekor sayı

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirilen Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru hakkı, 13 yılda yüz binlerce kişinin umudu oldu.

AA21 Eylül 2025 Pazar 11:11 - Güncelleme:
AYM'nin 13 yıllık karnesi: Bireysel başvuruda rekor sayı
ABONE OL

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uygulamanın başladığı 2012'de 1342 olan başvuru sayısı, sonraki süreçte giderek arttı.

Bireysel başvuru sayısı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376, 2016'da 80 bin 756, 2017'de 40 bin 530, 2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971, 2020'de 40 bin 402, 2021'de 66 bin 121, 2022'de 109 bin 779, 2023'te 108 bin 820, 2024'te ise 70 bin 699 olarak kayıtlara geçti.

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 13 YAŞINDA

Bu yıl 19 Eylül'e kadar yapılan bireysel başvuru sayısı ise 49 bin 316 olarak gerçekleşti. Yüksek Mahkemeye şimdiye kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 699 bin 773 oldu.

Bugüne kadar aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve emeklilerin de olduğu yüz binlerce kişinin çeşitli hak ihlali iddialarıyla bireysel başvuru yaptığı AYM, bunların 590 bin 734'ünü karara bağladı.

Yüksek Mahkeme'de karar verilmeyi bekleyen 109 bin 39 bireysel başvuru dosyası bulunuyor.

AYM, sonuçlandırdığı dosyalarda 493 bin 248 "kabul edilemezlik" kararı verdi, 81 bin 477'sinde ise bir veya birden fazla hak ihlali tespit etti.

Sonuçlandırılan diğer 16 bin 9 başvuruda ise hakkın ihlal olmadığı, idari ret, düşme, dosya kapatma ve başvurunun reddi kararları çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.